Un podium « très encourageant » pour Renard

Pour sa première participation à une Cross Cup dans la catégorie Masters (chez les plus de 35 ans), Arnaud Renard a déjà épaté la galerie. L’athlète de Remicourt s’est classé troisième, dimanche dernier, à Mol. Une excellente performance puisque le membre du WACO savait le tracé flandrien compliqué. "C’est le parcours qui me convient le moins sur l’ensemble des six manches de la Cross Cup, avoue Arnaud Renard qui est arrivé à Mol quelque peu dans l’inconnue mais avec le plein de confiance. À Gand, la semaine dernière, j’étais bien en jambes. Ces derniers jours ont d’ailleurs été très bons."