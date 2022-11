Avec une défense de fer n’autorisant que peu de manœuvre aux locales dans le premier quart, les visiteuses allaient immédiatement mettre leurs griffes sur la rencontre. Avec une Hatert impériale, les Villersoises claquent un 11-17 d’entrée de premier quart-temps et surtout, 36 unités à la pause. Mommen, qui domine le rebond pour son retour aux affaires, se révélait précieuse pour des visiteuses qui avaient fait le plus difficile. Car même si Jamar se battait avec quelques tirs pour tenter d’inverser la tendance en fin de 2e acte, le 0-5 de Rotenbach finissait le travail du groupe hutois impressionnant de cohésion.

Avec un écart passant la barre des 20 unités, pas la moindre contestation possible à cette domination de Huy assez inattendue au moment de lancer ce derby. Ayant déjà connu une déconvenue similaire lors de la première journée de championnat à Waremme, la coach Herben se confiait. "Ce fut un off-day total de notre part. Les derbys ne sont pas pour nous. Nous étions en retard sur tout en défense, pas en rythme en attaque et manque de concentration. Un match à oublier au plus vite ! "

" Si on m’avait dit que nous aurions 3 victoires en 4 rencontres au compteur alors que notre préparation était si chaotique, j’aurais signé à deux mains, nous expliquait encore un Arnaud Pinte qui sait que les prochaines semaines vont se montrer précieuses car elles vont permettre de voir son groupe enchaîner des ténors.

QT : 11-17, 16-19 (27-36), 12-21 (39-57), 18-12.

HANEFFE : Schalenbourg D 2, Sauveur 3, Watrin 2, Jamar 20, Muller 3, Lemaitre 6, Dotrenge 8, De Cracker 6, Rentmeister 7.

HUY : Gerard 0, Gustin 8, Rotenbach 12, Leonet 8, Moonen 3, Tourneur 2, Mommen 7, Hatert 25, Perpinien 4.