Faimes compte ses suspendus

Verlaine: un noyau quasiment au complet

Si Sami Choukri est toujours blessé, Steve Tchamchou est de retour de suspension et Jonathan Gallina est désormais fit après sa blessure.

Stockay: Gueye de retour

Si Manu Valoir ne peut toujours pas compter sur Jurdan, il pourra retrouver Gueye, de retour de suspension, en pointe de l’attaque.

Waremme: défaite à Visé en amical

Henry Verjans a fait tourner son effectif en ce mardi 1er novembre à Visé, mais la défaite 3-1 le conforte dans ses choix. "J’ai donné du temps de jeu à ceux qui en ont moins mais ça va continuer. Le niveau de jeu était complètement insuffisant. "

À noter que Lucas Dichiara a repris les entraînements mais sera trop court pour ce dimanche à Stockay.

Warnant: Mabanza suspendu

Pour aller à Verlaine, Warnant ne pourra pas compter sur Mabanza suspendu. Sorti face à Stockay la semaine dernière, Miezal est out une grosse semaine. "Je souffre d’une élongation", dit-il.

Hamoir: Lahaque de retour

Bonne nouvelle pour Raphaël Miceli qui disposera de tout son noyau pour recevoir Rebecq.

Solières: deux retours

On souffle un peu à Solières puisque Suray et Verbist rentrent de suspension, alors que Kabeya et Ndeon sont toujours blessés. "Le moral reste au beau fixe", assure David Pauly.

D3B ACFF

Huy est décimé

Mauvaise nouvelle pour les Hutois qui devront évoluer sans Mibenge, Picchietti et Pollina suspendus. A noter que Pantot, Boussard et Loyaers sont blessés.

Provinciale 1

Faimes: 3 suspendus et des retours

Henri Mailleux, Simon Gauthier et Flavio Arcadipane, tous les trois jaunis à Geer, seront bien suspendus pour le déplacement à Malmedy. "J’ai l’habitude depuis le début de la saison", sourit Bertrand Marler qui voit quand même Vinchent et Mostade de retour dans le groupe, tandis que Marino et Kosso reprennent les entraînements.

Geer est au complet

Nicolas Henkinet dispose de son noyau au grand complet pour aller à Elsaute.

Hannut: Adrovic de retour

Après le 0-0 à l’UCE, Manu Christiaens perd trois joueurs pour abus de cartes jaunes, à savoir Crotteux, Drèze et Spadaro. Bonne nouvelle par contre dans le chef des Hannutois, Aladin Adrovic est de retour aux entraînements et pourra jouer dès la semaine prochaine.

Fize privé de deux joueurs

Pour recevoir Ster, Fize fera sans Eyckmans, blessé, alors que Reuter est en vacances. À noter que Ledure, Erivelton et Denruyter sont toujours blessés.

WBO: deux retours

Jean-Yves Mercenier, qui donnera un entraînement plus léger jeudi que d’habitude, voit Hubeaux et Rasquin revenir tout doucement dans le parcours.