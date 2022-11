Émilien Fransquet quitte Verlaine : « On m’a trahi »

Arrivé cette saison en provenance de Stockay, Emilien Fransquet ne jouera plus à Verlaine. Victime d’une rupture du tendon rotulien au tout début de saison, le défenseur central se sent délaissé par le club. "Personne n’a pris de mes nouvelles, dit-il. Ici, j’ai quitté le groupe Messenger de l’équipe et, comme par hasard, le T2 m’a envoyé un message. Cela ne sert à rien que je continue, je n’ai plus envie de me prendre la tête."