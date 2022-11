Bruno de Wilde: « Je scrute la météo en espérant la pluie »

Peu importe la place au classement général finalement, l’objectif de l’équipage est surtout de bien figurer dans le 2WD Trophy. Après leur victoire à l’East Belgian Rally, le Stratois et le Waremmien occupent la tête de ce trophée réservé aux deux roues motrices de moins de deux litres roulant en pneus conventionnels.

"J’espère que nous pourrons la conserver, lance Bruno. Pour cela, nous comptons partir sur un bon tempo dès le départ du rallye. Contrairement à Stefaan Tjoens, notre adversaire direct, nous avons la chance de connaître le parcours. Nous ne voulons pas être relégués à trente secondes après trois deux spéciales. Cela dit, pas question pour nous de prendre des risques démesurés ! Nous sommes premiers au championnat avec deux unités d’avance et nous devons assurer de gros points jusqu’en fin de saison. La régularité est une de nos forces, nous devons essayer de la garder."

La pluie pour réduire l’écart

Pour atteindre leur but, Bruno compte aussi sur un coup de pouce de la météo. "Je scrute les prévisions tout le temps en espérant la pluie, confie le facteur de 45 ans. J’adore le gras et les conditions boueuses. Je me sens comme un poisson dans l’eau. En plus, cela permettrait de réduire l’écart de performance entre notre voiture et celles de nos concurrents directs. Lors des reconnaissances, les spéciales me semblaient plus rapides que l’année passée, ce qui n’a pas le don de nous avantager. On fera avec, évidemment (sourire)."

Bruno de Wilde relativise car être au départ est déjà une chance immense. "L’amusement et le plaisir sont les maîtres-mots de notre équipage, affirme-t-il. Aujourd’hui, on sait tous que c’est plus compliqué de rassembler les budgets pour rouler. Se faire plaisir reste donc notre priorité, peu importe le résultat. Après, l’appétit vient en mangeant. Disputer l’ensemble du 2WD Trophy n’était pas prévu à la base. C’est finalement notre évolution au classement qui nous a poussés à poursuivre. On se dit donc qu’on n’a pas fait tout ça pour rien."

Pour suivre les aventures de Bruno et Johan ce week-end en bord de Meuse, tenez à l’œil la Honda Civic floquée du numéro 66.