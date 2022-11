Waremme Volley (Ligue A) signe une troisième victoire de rang face à Menen

La première manche n’est qu’une formalité pour les visiteurs qui profitent d’ailleurs de la fébrilité des attaquants waremmiens.

Mais à domicile et portée, une fois de plus, par un public venu en nombre, Waremme ne s’avoue pas vaincu. Loin de là. Jippe Schroeven livre le set parfait et permet aux siens de rapidement mener 13-10. Puis 18-14 avant que Menen recolle au score. Les entrées de Cocchini et Abinet en fin de set auront le dont de réveiller les Wawas qui remportent le deuxième set grâce à un block de Fafchamps.

Relancés comme jamais, les Hesbignons débutent mal la troisième manche (7-10) mais enchainent six points de rang. Schroeven, Vandooren et Lallemand vont exploser le Pôle ballons à plusieurs reprises. Waremme hausse son niveau et décroche la troisième manche logiquement. Sur du velours, les hommes de Fred Servotte sont déchaînés. Comme les deux premiers sets face à Guibertin il y a tout juste une semaine, Waremme réussi presque tout ce qu’il entreprend…et remporte même la bataille des blocks. Plus rien ne peut arriver aux Wawas, qui s’imposent finalement sur le score de 3-1. Ce Waremme-là a décidément de la ressource et enchaîne un troisième succès de rang.

Prochain rendez-vous, samedi soir, avec les quarts de finale de la Coupe de Belgique face à Hemiksem.

Sets : 15-25, 26-24, 25-19

WAREMME VOLLEY : Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Perin, Lallemand, Van Loon, Schroeven, Madsen, Vandooren, Cosemans, Verstraete, Abinet.

MENEN : Hänninen, Sinnesael, Dedeyne, Dermaux, Bille, Vanneste, Capet, Stuer, Van Hoyweghen, Ocket, Van De Velde, Kindt.