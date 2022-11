Un incroyable Géraud Heine remporte… la Coupe de France!

Le 5 juillet 2022, nous faisions connaissance avec Géraud Heine. À 18 ans seulement, le jeune Braivois venait de réaliser un podium en Coupe de France et avait terminé dans le top d’une manche de Coupe du Monde. Quatre mois plus tard seulement, le revoilà sous les projecteurs avec une performance extraordinaire : une victoire au classement général de la Coupe de France. Seul Belge engagé dans sa catégorie, Géraud Heine a fait preuve de régularité durant le dernier week-end, en Corse, où il a pu faire étalage de son talent. " Cela faisait un mois que je m’entraînais pour cette course. J’ai directement senti que j’avais des bonnes sensations. C’est incroyable car je remporte la Coupe pour 6 dixièmes de seconde alors que de base, je ne visais qu’un podium. Lors de la dernière spéciale, je me suis dit que c’était un peu tout ou rien avec un certain contrôle quand même et je termine juste devant mon concurrent pour finir deuxième et prendre le point nécessaire pour l’emporter."