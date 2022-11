Sans Rentmeister, La Clavinoise s’impose

Surprise du côté clavinois en avant-match où Gilbert Rentmeister n’est plus l’entraîneur. Force est de constater que ses anciens joueurs s’en sont plutôt bien sortis. "On a surtout eu le brin de chance qu’on n’avait jamais eu, souriait Loïc Wagemans, capitaine des locaux. Et après, nous avons su jouer en bloc avec de la communication. Saluons aussi le travail de notre ancien coach qui s’est occupé d’un groupe malade." Malades, ce sont peut-être bien les Sang et Or qui le sont. "Nous avons eu davantage d’occasions mais moins de cœur que notre adversaire. Mes joueurs ont débarqué comme des stars. Ils m’emmerdent (sic)" pestait un Jofray Hella qui voit les siens reculer à la 5e position.