Rodrigue Montulet, premier amateur belge sur les Mondiaux d'Ironman 70.3 : "Je suis sur un nuage"

Et pourtant, tout ne fut pas rose pour celui qui avait remporté le jogging de la piscine d’Ocquier en 2021 puisqu’il a souffert de soucis gastriques à son arrivée de l’autre côté de l’Atlantique. "Je m’étais simplement dit que ça allait passer. Et j’ai décidé de profiter, de voyager, de découvrir le pays, ce qui était un rêve également, raconte-t-il. J’ai relâché la pression pendant trois jours et ça a beaucoup joué sur mon moral. Finalement, je suis arrivé très détendu avant la course alors que je suis pourtant un grand anxieux."

De quoi aborder un parcours ô combien difficile et des conditions extrêmes sans aucun stress. "Lorsque nous avons démarré, il n’y avait que cinq degrés. La veille, d’ailleurs, certaines dames ont souffert d’hypothermie. Lors du parcours en natation, j’ai décidé d’y aller à l’économie, de ne pas brûler des cartouches. Pour le vélo, j’avais prévu de pousser dans les côtes de m’économiser dans les descentes. Mais, avec le froid, j’ai eu les jambes tétanisées. Et j’ai dû doser la fin de mon effort. Pour la course à pied, j’ai vraiment vécu un premier tour magnifique avant de payer les efforts dans la deuxième boucle. Mais j’ai terminé en donnant tout ce que je pouvais."

Et c’est au moment de franchir la ligne que Rodrigue Montulet a pu lâcher toutes ses émotions, en ne pouvant pas retenir ses larmes auprès de ses proches venus le soutenir. Et c’était sans compter sur sa découverte, quelques minutes plus tard, de sa première place belge pour les athlètes amateurs. "Ce résultat, c’est aussi une concrétisation pour moi. C’est la preuve que mon travail paye malgré le peu d’heure d’entraînement par rapport à mes adversaires. Cela me permet de me dire qu’il faut croire en ses rêves, savoure le Ferrusien. Et oui, cela m’a également donné envie d’en faire d’autres. Car je sais que je vais continuer à faire descendre mes temps. Dans quelques années, je sais que je suis capable de faire un Top 30 dans ma catégorie aux Mondiaux. " Pas loin du Top 100 cette année, nul doute que cet objectif est dans les cordes de Rodrigue Montulet au vu de sa progression depuis maintenant un an.