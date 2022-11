Pour sa première à la Dreye, Warnant B en promenade

Relocalisé exceptionnellement à domicile sur le terrain de l’équipe première, Warnant B a offert un spectacle à la hauteur des attentes auprès de ses supporters à la Dreye face à une équipe fraituroise en pleine crise. Évidemment, Alain Fays, plus qu’un entraîneur, était tout simplement un homme heureux. "Si en première période, nous avons eu plus de difficulté à cause du vent, la deuxième mi-temps était parfaite. Nous avons beaucoup plus joué sur les flancs et ça a fait la différence. Avec un groupe pareil, je ne vois pas quelles sont les limites que l’on peut atteindre si ce n’est de jouer le plus haut possible."