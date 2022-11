Momalle B renaît de ses cendres, après trois déconvenues

Voir les Momallois avec un autre visage ne peut que ravir son entraîneur. Xavier Lempereur, T2, tient à souligner l’apport de joueurs de l’équipe réserve. "Étant donné que nous sommes, encore et toujours, décimés, nous avons dû opter pour des joueurs évoluant le samedi avec notre équipe réserve." Ce n’est pas moins de quatre éléments qui ont participé à la rencontre face aux Liégeois. "Et ils ont fait bonne figure." Emili, peu en forme dernièrement, est le symbole de cette victoire. "Il a été l’auteur d’une belle rentrée."

Cependant, ce réveil doit être d’une durée plus longue que ces nonante minutes. "Mentalement, nous sommes encore trop fragiles, signale l’homme de l’ombre de Greg Sciulara. Tout cela parce que nous ne sommes pas en confiance."

Buts: Emili (1-0 et 4-1, 12e et 83e), Diaz (2-1, 48e), Ceccato (3-1, 77e).

Oreye B 0 – Flémalle B 6

Avec seulement dix buts inscrits depuis le début du championnat, soit la pire attaque de la série (NDLR: à égalité avec Alleur), Oreye B se cherche et n’y arrive pas. "C’est la définition même d’un non-match, peste Jordan Horten. Ce ne sera pas possible de remporter le moindre point avec une telle motivation. Il n’y a rien de plus à ajouter."