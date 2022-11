Marler: « On a ce brin de chance qui nous permet de l’emporter »

Son homologue tenait avant tout à reconnaître la bonne entame de jeu des siens. "On bouscule Geer dans le jeu, l’engagement et l’intensité. Et le but, c’est le tournant de notre match, analyse Bertrand Marler. Car notre situation au classement n’est pas la même que celle de notre adversaire. Et on a quelque chose en mains qu’on a peur de perdre. La manière de maintenir ce succès n’était pas la bonne. Ne pas garder le ballon et le faire vivre, c’est ouvrir la porte à l’adversaire. Heureusement, on a ce brin de chance qui nous permet de l’emporter."