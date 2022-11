Geer B continue d’enchaîner les victoires. "Je savais que ce serait un déplacement compliqué. On est tombé face à une équipe bien en place, surtout défensivement, raconte Arnaud Danon. Heureusement, on est parvenu juste avant la pause de mener au score. Notre succès est mérité." Dans le camp d’en face, Michael Tombal se montrait beau joueur. "Geer est une très belle équipe, avoue le coach. Nos adversaires méritent leur victoire mais le score est un peu trop sévère. En deuxième période, on a manqué de fraîcheur."

Buts: Brantz (1-0, 30e), Marcuccio (1-1, 35e), Mulowa (1-2, 44e et 1-3, 60e), El Halfaoui (1-4, 80e), Malherbe (2-5, 85e), Mulowa (2-6, 89e).

Couthuin B 0 – Fize B 5

Score de forfait pour les Fizois sur le terrain B de Couthuin. "Du début à la fin, on a géré cette rencontre, explique Raphaël Mathieu. Les joueurs sont restés sérieux, je suis fier d’eux." Pour Geoffrey Verlaine, on fait la soupe à la grimace. "C’est frustrant, déplore le coach. Il y avait beaucoup d’absents parce que j’ai dû fournir plusieurs gars à la P3. Il va falloir relever la tête le plus rapidement possible."

Buts: Wynants (0-1, 11e), Mattiuzzi (0-2, 22e), Mathieu (0-3, 27e), Mihesso (0-4, 50e), Bertrand (0-5, 60e).

Limont 5 – Engis 1

Les Limontois n’ont fait qu’une bouchée d’Engis. Avec, en prime, un superbe goal du gardien Antoine Lebrun. "On s’est facilité la tâche en marquant en première mi-temps, explique David Jeunehomme. Le but de Lubrun ? Tout simplement magique (rires)." Engis, de son côté, est retombé les pieds sur terre . "On n’a pas été bon collectivement, peste Olivier Noel. Je n’en veux à personne mais on a donné trois goals. Limont était tout simplement plus fort que nous…"

Buts: Digraci (1-0, 26e et 2-0, 49e), A. François (3-0, 51e), Lebrun (4-0, 56e), Piedboeuf (4-1, 63e), A. François (5-1, 70e).

Marchin B 1 – Haneffe 2

Malgré le score, Haneffe a géré son match du début à la fin. "On aurait dû tuer la partie beaucoup plus tôt dans la rencontre, estime Alain Jeanfils. Une fois de plus, on oublie de marquer. Par contre, au niveau de la mentalité de mon groupe, je suis fier d’eux. Ils se sont bien battus face à une équipe de Marchin qui avait aligné plusieurs joueurs de l’équipe première."

Buts: François (0-1, 15e), Paye (1-1, 30e), François (1-2, 60e).

Jehay B 6 – Strée B 0

Premier set remporté facilement par Jehay B. "Après notre gifle reçue la semaine dernière contre Engis, il fallait une réaction. Une fois le premier goal inscrit, on a déroulé", dit Sébastien Pacolet. Avec seulement douze joueurs présents, Strée B a fait ce qu’il a pu. "Je ne sais pas faire de miracle, confie Guy Ekwalla. On a été battu physiquement en deuxième mi-temps."

Buts: R. Nardese (1-0, 18e), J. Nardese (2-0, 24e), Paquet (3-0, 34e), R. Nardese (4-0, 60e), Petitpre (5-0, 66e), Pirard (6-0, 90e).

Hannut B 1 – Faimes B 2

Battus 9-0 à l’aller, les Hannutois ont affiché un tout autre visage ce mardi. "On démarre très bien la rencontre, commente Sébastien Wauthier. Les gars sont bien en place mais Faimes, en deuxième période, a démontré toute son expérience. J’ai beaucoup apprécié car les deux équipes ont essayé de jouer au football. Je remercie d’ailleurs l’arbitre."

Les Faimois n’ont pas livré un gros match mais ils ont assuré l’essentiel. "J’ai dû pousser une gueulante à la pause, note André Brugmans. Certains joueurs doivent se regarder dans le miroir. En deuxième mi-temps, mon groupe a affiché un autre visage. Cela me réconforte pour la suite du championnat."

Buts: Christiaens (1-0, 30e), Olivier (1-1, 65e), Jacques (1-2, 72e).