Lensois et Crisnée se sont partagé une mi-temps chacun

Après l’échec de dimanche, les protégés de Philippe Florkin avaient à cœur de réagir face à un membre du Top 5. Et contrairement aux semaines précédentes, le début de la rencontre le prouve. Avec certes un peu de réussite, les Crisnéens vont profiter d’un but contre son camp de Bonomi sur corner. S’en suit par après une domination visiteuse avec plusieurs actions chaudes au cours de la demi-heure de jeu avec une frappe de Tavolieri déviée à même la ligne par Boxus, puis une terrible frappe de Lorenzon à 30 mètres des cages qui terminent sa route sur la transversale de Verlaine. La chance de se mettre à l’abri pour les Mauves est passée et le retour des vestiaires s’annonçait dès lors compliqué.

Pourtant, jusqu’à la 70e, Lensois aura douté. Puis obligés de se découvrir pour espérer quelque chose, les hommes de Patrick Bonomi vont finalement faire la différence. Alors que Pirlet sort un arrêt réflexe, Mazuy retrouve la balle et tente sa chance pour finalement égaliser. Et deux minutes plus tard, le Hesbignon pensera même offrir la victoire aux siens mais le gardien crisnéen sortira un superbe arrêt. Le dernier malgré une nette domination locale face à des adversaires réduits à dix après la carte rouge obtenue logiquement par Annoe pour rouspétances envers Serge Delube, excellent pourtant de la première à la dernière minute à l’arbitrage.

Arbitre: Serge Delube.

Cartes jaunes: Copelli, Matagne, Ghzyel.

Carte rouge : Annoe (89e, deuxième jaune).

Buts: Bonomi (0-1, 3e csc), Mazuy (1-1, 75e).

LENSOIS: Verlaine, De Benedictis (66e Canzian), Ghzyel Godfroid (66e Mazuy), Bonomi, Ghzyel, Boxus, Staelens, Denayer, Landrin (46e Grandgagnage), Lourenco De Almeida, Hougardy.

CRISNEE: Pirlet, Deville (53e Annoe), El Mokhtari (46e Raymackers), Matagne, Bodart, Leseur, Copelli, Omarkly (66e Vergalito), Tavolieri, Lorenzon (80e Heudens), M’Hamdi.