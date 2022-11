Baugnet: « C’était l’occasion de rouler une fois avec autre chose »

Dès lors, difficile pour celui qui avait terminé au pied du podium en 2015 de se projeter sur une éventuelle place au général. D’autant que sa voiture, il l’a découverte simplement quelques jours avant le départ. "Mais je pense que je vais tout de même prendre autant de plaisir, insiste celui qui ne compte plus ses participations à l’épreuve hutoise. On verra bien ce que ça donne. Mais c’est certain que ce ne sont pas les mêmes freins, le même châssis et pas la même boîte de vitesses. Cela devrait se conduire plus en glisse, mais je fais surtout cela pour le plaisir. On ne sait pas à quoi s’attendre, c’est vraiment compliqué de se positionner et de donner un pronostic comme cela à l’avance. "

En plus de sa nouvelle monture, Xavier Baugnet aura également un partenaire tout neuf à sa droite puisqu’il va faire équipe avec Jean-Pierre Delmelle pour la toute première fois. Mais pas de quoi effrayer les deux hommes qui ont déjà trouvé un solide terrain d’entente lors de leurs premières reconnaissances avant la présentation des équipes sur la Grand-Place. "Il faudra s’adapter ", reconnaît le pilote. "Mais ça va aller, hein", embraye le copilote, qui va devoir prendre le pli des notes de Xavier Baugnet. "Oui, c’est lui qui doit s’habituer. " "On n’a pas le choix", sourit Jean-Pierre Delmelle. "Mais ça a été tout seul tout de suite", concluent les deux hommes, en chœur.

On l’a bien compris, Xavier Baugnet a, pour cette édition 2022, décidé de ranger les ambitions de Top 5 au placard au profit, sans doute, d’un plaisir retrouvé au volant d’une monture avec laquelle il compte bien ravir les spectateurs présents au bord des routes.