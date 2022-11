Avec Jaco dans les cages, Oleye s’offre quand même un exceptionnel 18/21

Oh que la période des quatre défaites de rangs pour Oleye est désormais loin ! Avec cette nouvelle victoire rocambolesque à Villers, les troupes de Jean-François Nossin se rapprochent de la quatrième place au classement. "C’est une belle celle-ci ! Il est très compliqué de jouer à Villers car honnêtement, c’est une drôle d’équipe avec de très bonnes individualités. La victoire est méritée, et nous rapproche de la quatrième place. Après, il nous faut surtout encore six points car quand on voit la suite du calendrier, ça va se corser. "