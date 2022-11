Waremme B arrache le partage

A l’issue d’une rencontre relativement agréable qui s’est achevée par un partage somme toute assez logique, les deux entraîneurs étaient plutôt insatisfaits parce qu’ils auraient évidemment voulu emporter la totalité de l’enjeu. Pour ce faire, il aurait fallu que les deux équipes fassent preuve d’une plus grande constance. En effet, chacune avait pris à son compte une mi-temps et s’était montrée assez décevante pendant l’autre. Durant le premier quart d’heure, on avait assisté à un véritable round d’observation où les deux formations auraient même pu évoluer sans gardien. La première demi-opportunité allait être pour Waremme mais l’envoi de Baronheid était contré en coup de coin.