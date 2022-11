Wanze/Bas-Oha fait respecter la hiérarchie

Après une entame de match compliquée, les Mosans rentrent tout doucement dans leur match et en profitent pour ouvrir la marque à la 36e. Après un léger accrochage dans la surface, Monsieur Leroy désigne le point de penalty. Bisconti se charge de convertir l’essai (0-1).

Aux retours des vestiaires, Wanze/Bas-Oha continue sur sa bonne dynamique. Trouvé à l’entrée de la surface à la suite d’un corner habilement joué par Adam, Bisconti déclenche une lourde frappe. Son envoi est dévié et ne laisse aucune chance au gardien serésien (0-2). On pense alors que les carottes sont cuites pour Ougrée. Et pourtant, les hommes d’Alain Colomberotto repartent au combat et se procurent plusieurs possibilités. Les Mosans sont en souffrance et voient Bisconti, leur homme providentiel, sortir sur blessure. À un quart d’heure du terme, Samuel Ettitchi fait joujou avec la défense adverse avant de déclencher une merveille de frappe qui va se loger dans la lucarne (1-2). Le sprint final est lancé. Ougrée continue de pousser pour arracher le nul mais c’est bien Wanze/Bas-Oha qui émerge au terme de 90 minutes disputées.

Après sa défaite surprise lors du week-end dernier à Aubel, Wanze/Bas-Oha réagit de la meilleure des façons qui soit. De son côté, malgré une prestation encourageante, Ougrée continue de s’enliser au fond du classement.

Arbitre: Thomas Leroy

Buts: Bisconti (0-1 36e & 0-2 48e), Ettitchi (1-2 75e)

Ougrée: Brissart, Lasfar, Da Silva (Fourneau 69e), Delville, Guilmi, Nuozzi (Natif 71e), El Ghoulbzouri, Scerra, Ettitchi, Gillard (Tellatin 67e), Beltrame

Wanze/Bas-Oha: Henrotte, Beaujean, Adam (Tombal 90e), Denorme (Pessotto 90e), Carraro (Goosse 62e), Bisconti (Hubeaux 64e), Moureaux, Moulin, Mottet, Honay, Neerdael.