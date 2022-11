Le RFC Huy a son équipe féminine

Premier entraînement mercredi

L’ambition est affichée et assumée mais ce sera le plaisir avant tout. "Dans un an, nous serons en P1, rigole Louise Pauly avant d’afficher des objectifs plus réalistes. On veut surtout créer cette équipe pour le plaisir mais on ne veut pas être ridicule non plus. Nous sommes trois à avoir déjà joué et avoir de l’expérience qu’on pourra transmettre aux plus débutantes. L’envie est surtout que chacune trouve sa place sur le terrain et en dehors également."

En Jaune et Bleu, les footballeuses poseront leurs crampons mercredi lors de ce premier entraînement en attendant de pouvoir prendre part au championnat. "Nous louons actuellement un terrain à Villers. Nous ne voulions pas rester une semaine sans s’entraîner, reprend Louise Pauly. Appartenir à un club, c’est une belle opportunité. On savait qu’il y avait une volonté de faire la place à une équipe féminine et on a saisi l’occasion. Notre initiative a été très bien accueillie." C’est donc une première frappe pour le RFC Huy et d’ici la saison 2022-2023, la première équipe féminine devra prouver que l’engouement est suffisamment solide. Le match n’est donc pas encore gagné mais le coup de sifflet est donné.

L’équipe féminine cherche encore des joueuses pour compléter son noyau. Contact: Pauly Louise 0470 45 95 92.