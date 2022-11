Jehay poursuit sa belle série

Pas de round d'observation dans le choc du haut de tableau. Alors que Jehay reste sur trois probantes victoires avec 16 buts inscrits et aucun encaissé, il n'en est pas de même pour les visiteurs qui, après un 24/24 initial marquent le pas avec deux unités glanées lors des quatre dernières joutes. On joue depuis quelques minutes quand Di Miceli s'échappe dans le dos de la défense momalloise. Heureusement, Ista s'interpose et dévie en corner. Celui-ci est également dévié par Ista, mais Vitoux est au bon endroit pour donner l'avance aux siens (1-0). Les visiteurs réagissent par l'entremise de Ribeaucourt dont la frappe est repoussée dans les pieds de D'Agostino qui ne se fait pas prier pour égaliser (1-1). De l'autre côté, Derenne centre vers Di Miceli. Dos au but, l'attaquant se joue de la défense adverse et fusille Ista (2-1). Pohl intervient ensuite fautivement sur ce diable de Super Mario et concède un penalty que Marco Derenne convertit calmement (3-1). "Nous avons trop balancé vers l'avant, note Christophe De Smedt à la mi-temps. On sent que l'on manque de confiance."