Hannut (P1) manque de lucidité à la conclusion face à l'UCE

Dès l'ouverture des débats, les Rouge et Jaune se portaient à l'offensive. Angislan frappait au-dessus de la transversale. Racz devait rapidement sortir devant le même Angislan qui malheureusement laissait traîner le pied. L'infortuné gardien se blessait au genou. Un geste qui aurait certes mérité le bristol rouge. Toutefois, les Verts reprenaient assez rapidement leur esprit pour mettre le pied sur le ballon. Mais leurs actions offensives manquaient de précision et arrivaient en bout de souffle au grand rectangle. Les locaux se contentaient d'évoluer en contres mais dans l'imprécision aussi. En fin de première armure, Crotteux et N.Henrot passaient près de l'objectif.

Nourris de bonnes intentions après la pause, les Hesbignons monopolisaient directement le cuir. Un corner de Ouchan de la droite trouvait la tête maladroite de Drèze monté en ligne. Si leur domination était probante, ils continuaient toutefois à trop tricoter devant le rectangle adverse pour perdre le ballon au bout de leurs tergiversations. À l'approche de la demi-heure, N.Henrot servait un caviar à Cossalter qui élevait trop son plat du pied devant le but. Il remettait une couche dans les filets latéraux, cette fois. À force de gaspiller, on reçoit souvent le revers de la médaille. Thirion décochait un envoi détonant qui frôlait le montant. Dans le dernier quart d'heure, les visiteurs se créaient deux superbes occasions. L'une par Formica qui ne cadrait pas. Et l'autre par N.Henrot qui, seul face à Debante, manquait de finesse pour donner la victoire aux siens. Hannut avait simplement oublié d'être plus déterminé dans le rectangle tout au long de la partie. Dommage, car la victoire se profilait à merveille.

Arbitre: Arthur Guillaume.

Cartes jaunes: Cherif, Mazouze; Formica, Drèze, Javaux, Crotteux.

Carte rouge: Javaux (directe 88e).

UCE LIEGE: Debande, Dabeye, Petit (50e Tudisco), Cherif, Henquet, Angislan (66e Harbit), Haydan, Mazouze, Namotte, Grava, Thirion (84e Bemelmans).

HANNUT: Racz, Javaux, Pere (71e Geuns), N.Henrot (86e Missé Missé), Ouchan, Cossalter, Cwynar, Crotteux, Formica (78e Lo Presti), Drèze, Pasteels.