C’était la rencontre de tous les possibles. Les Clavinois bien en forme depuis quelques rencontres pouvaient continuer sur leur lancée. Malheureusement, ils perdent sur le plus petit score (0-1). "Le premier qui marquait aller gagner, résume simplement Sébastient Collard. On s’est bien battu, mais on manque de réussite. C’était un match à notre portée, comme cela pouvait être une rencontre piège."

Anthisnes 0 - Templiers-Nandrin B 2

Les Anthisnois progressent, mais sont toujours à la recherche de leur première victoire sous l’ère Liebens. "Bis repetita, explique l’entraîneur des locaux. On les tient et on fait preuve d’un manque de lucidité. Du côté positif, on peut parler d’une bonne organisation. Je suis fier de mes gars. Il nous manque que la finition."

Dans le camp nandrinois, on fait preuve d’un peu de faiblesse. "Il est vrai qu’on les a laissés jouer pendant une bonne partie de la rencontre, avoue Julien Lannoy. Malgré tout, sur l’ensemble de la partie, nous devons l’emporter plus largement. Je tiens également à féliciter mon gardien (NDLR : Henn) qui nous permet de rester dans la partie. Nous n’avons pas été top et c’est tout bon pour nos observateurs de ce jour."

Buts : Philippart De Foy (0-1 et 0-2, 4e et 79e).

Ocquier 3 - Fraiture Sp. B 0

Sans grande réussite, les Ocquiérois s’imposent logiquement. "Notre première mi-temps était l’une des plus mauvaises, peste André Gaizaux. D’ailleurs, j’ai dû à la mi-temps hausser le ton pour les réveiller." En face, il y avait peu d’éléments convaincants. "Il faut dire que nous sommes toujours déforcés, souffle Pierre Dedry. Ils ont déroulé à partir du moment où ils ont eu le terrain en leur faveur. Mais, toutes mes félicitations à Ocquier qui a su jouer avec sa pelouse."

Buts : Delmay (0-1, 50e), Gaziaux (0-2, 65e) et Andreini (0-3, 85e).

Hamoir B 5 - Xhoris B 4

Alors que les Hamoiriens ratent de peu d’inscrire le 6-1, ils se voient presque rejoints par de volontaires xhorisiens. "On a commencé à reculer après notre loupé, commente Michaël Jourdan. Leur gardien les tient dans la rencontre." À Xhoris, on sentait que ça pouvait tourner en leur faveur. "L’entraîneur adverse m’a dit qu’avec cinq supplémentaires, on les battait", se console Denis Philippart.

Buts : Philippart C. (0-1, 1e), Hames B. (1-1, 2e), Wathelet (2-1 et 5-1, 18e et 48e), Dethier (3-1, 21e), Dachouffe (csc) (4-1,34e), Albrek Dit Ducet (5-2, 53e), Philippart J. (5-3, 77e), Cousin (5-4, 90e).