"Un derby ne se joue pas, il se gagne, lance, tout sourire Jonathan Huens qui sait que ses hommes ont réalisé une grosse prestation à Hannut B. Pour la première fois de la saison, j’ai pris mon pied durant nonante minutes. Ce fut une belle rencontre de U23 entre deux équipes qui ont proposé un beau football. La victoire aurait pu tomber dans les deux camps." Forcément, il y avait beaucoup de déception dans les rangs hannutois. "Mes joueurs n’étaient pas dans un grand jour, déplore Sébastien Wauthier. Je m’attendais à ce match compliqué car de nombreux joueurs se connaissaient. Ce n’était pas une rencontre comme les autres. On n’a pas été assez intelligents…"

Buts: Mentese (1-0, 15e), Heysecom (1-1, 30e), Nsakala (1-2, 63e), Romainville (2-2, 68e), Kabergs (2-3, 72e), Mentese (3-3, 83e), Kabergs (3-4, 88e).

Engis 6 – Jehay B 2

Grosse prestation des Engissois à domicile. "C’est d’ailleurs notre match référence de la saison, pointe Olivier Noël. On lance un signal fort à ceux qui nous voyaient finis. Mes gars ont vraiment répondu présent, surtout en deuxième mi-temps." Dans le camp d’en face, Sébastien Pacolet reconnaissait la supériorité de l’adversaire. "Sur son synthétique, Engis a livré un gros match. L’envie n’était pas là malheureusement…"

Buts: Gauthier, Gysens, Moulin (2), Isquierdo, Hoven pour Engis, R. Nardese et Praillet pour Jehay B.

Haneffe 1 – Geer B 6

Deuxième meilleure défense de la série avant son match contre Geer B, Haneffe en a pris six. "On a perdu le premier set, ironise Alain Jeanfils. A la mi-temps, j’ai essayé de remonter les bretelles à mes joueurs mais cela n’a pas suffi… Je dois reconnaître que Geer joue très bien mais nous, on n’était pas au niveau." Arnaud Danon était forcément aux anges. "C’est la première fois que je viens gagner à Haneffe, dit-il. Malgré un début match timide, on a fait le job avec une deuxième mi-temps excellente."

Buts: François (1-0, 5e), Rihon (1-1, 44e), Vervoort (1-2, 50e), Warnotte (1-3, 55e)., Rihon (1-4, 60e), Warnotte (1-5, 70e), Mattè (1-6, 80e).

Fize B 2 – Strée B 0

Les Fizois ont assuré l’essentiel face à Strée B. "Malgré tout, je ne suis pas totalement satisfait parce qu’on devait l’emporter plus largement, explique Raphaël Mathieu. Je ne retiendrai que les trois points. On avance bien." Réduits à dix dès la dixième minute, les Stratois ont craqué physiquement. "On aurait pu prétendre à un point, voire une victoire si on était à onze, estime Guy Ekwalla. Bravo à mes joueurs qui n’ont rien lâché."

Buts: Libens et Mihesso.

Amay B 1 – Marchin B 2

Première victoire de la saison pour la deuxième équipe de Marchin. "Je suis dépité, peste Claude Bolly, le coach amaytois. On est retombé dans nos travers. Si ça continue comme ça, la saison va être très longue."

Buts: Magosse (1-0, 15e), Balthazart (1-1, 16e), Paye (1-2, 70e).

Faimes B 2 – Lensois B 0

Sans être flamboyant, Faimes B a signé une nouvelle victoire sur son terrain A. "Ce ne fut pas une grosse prestation de notre part, même si Lensois B a été très bon", reconnaît André Brugmans. Malgré la défaite Michael Tombal retenait le positif. "Je suis satisfait de ce que j’ai vu, dit-il. Je n’ai rien à reprocher à tout mon groupe, qui s’est battu du début à la fin".

Buts: Libens (1-0, 60e), Swerdtfegers (2-0, 78e).