Vaux-Borset montre de belles intentions

Tant les occasions couthinoises ont peu été d’actualité, il fallut regarder dans leur camp pour les voir toucher le ballon. Déjà après vingt minutes de jeu, les locaux atteignent à deux reprises les montants et se montrent dominateurs sur chacune des phases offensives. Du côté visiteur, on peine à trouver les espaces pour gêner la défense adverse et on subit le récital offensif des Valborsetins. D’ailleurs, suite à une énième accélération de Tshoz, Théo Fallais, se trouve à la réception du centre de l’ailier et n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des cages (1-0).