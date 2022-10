Van den Dries: « Le bonheur, c’est de se classer devant des Rally2 »

Johan Van den Dries reste sur deux bons résultats cette saison en BRC avec une 21e position finale à Namur et une 17e à l’East Belgian Rally. "Tout le monde m’a dit que j’avais bien conduit à Saint-Vith, et c’est vrai que j’ai vraiment fait une course assez solide, malgré un ordre de départ pas du tout avantageux. J’ai donc bon espoir de faire aussi bien ici à Huy, d’autant que je connais bien ma voiture maintenant. Je la découvrais l’an dernier puisque je l’ai eue à peine une semaine avant l’épreuve. C’est un rallye très long, très piégeux, donc en objectif premier, je vais me faire plaisir, ensuite on va essayer d’être au bout, mettre des gaz et essayer d’accrocher le meilleur classement possible. Le bonheur, c’est de se classer devant des Rally2, et on y arrive chaque fois, on peut en espérer la même chose ici."

Personne à battre

Lorsqu’on lui demande s’il a quelqu’un à battre et sur qui focaliser sa course lors de ce Condroz, Johan avoue ne rien revendiquer. "Ceux qui seront présents roulent en championnat. Souvent, ce n’est pas mon cas. J’ai cinquante ans et je bosse, je n’ai pas le temps de rouler tous les week-ends. Tom Rensonnet, par exemple, était encore en France ce week-end pour les FIA Motorsport Games, il sera évidemment plus chaud et c’est normal. Il y aura un autre facteur déterminant à prendre en compte, c’est le choix des pneus. On ne peut en inscrire que dix pour les deux jours de course et il ne faut pas se tromper avec la météo. Ça va être très compliqué, on ne peut pas faire ce qu’on veut, surtout si le temps change en dernière minute."