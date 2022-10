Une nouvelle monture et plus d’amusement pour le Hutois Thomas Soetaert

Celui qui habite désormais à Bruxelles aurait dû, comme l’année dernière, piloter une Clio R3T. Mais le Rallye de Jalhay en a décidé autrement. "La voiture a eu un souci et on nous a donc mis une Twingo R2 Evo qui a l’air vraiment chouette à conduire, sourit Thomas Soetaert. Elle a l’air bien plus vive, je pense qu’on va bien s’amuser. Pour moi, ce sera une découverte car je ne l’ai conduite que cent mètres pour venir ici sur la Grand-Place. Mais le châssis est plus court, c’est donc plus facile pour la placer dans les virages. On devrait avoir encore plus d’amusement. "

Et à sa droite, Thomas Soetaert retrouvera, pour la cinquième fois déjà, Adrien Hauteclair. "J’ai déjà roulé en tant que copilote et j’ai déjà été accompagné par d’autres, mais Adrien est un pote d’enfance, confie-t-il. On est en fusion dans l’habitacle et on se fait confiance, ce qui est très important. Cela se passe vraiment bien avec lui. Il a également accompagné des pilotes qui vont très vite, il sait donc comment faire."

Mais pas question pour l’équipage de se voir plus beau que ce qu’il n’est. "Pas du tout, on cherche à s’amuser avant tout. La priorité est de passer un bon week-end et de ramener la voiture à l’arrivée, tempère Thomas Soetaert, plutôt heureux des ajustements d’horaire effectués pour la journée du samedi. C’est une bonne décision car il est arrivé, les années précédentes, qu’il y ait des neutralisations. Du coup, on ne roule pas certains kilomètres alors qu’on les paye… Et puis, ce n’est pas plus mal, je n’aime pas trop rouler dans le noir. " Reste donc à espérer, pour l’équipage, que la pénombre ne tombe pas trop tôt samedi.

