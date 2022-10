Une nouvelle fois, tout s’est joué par un gros moment de flottement, entre la dix-neuvième et vingt-huitième où, en encaissant un 8-0, Amay est passé de 7-8 à 14-8. La cause ? De nouveau des erreurs évitables commises au moment où, en infériorité numérique avec la sanction temporaire de Philouze, Dolce et l’ex-Mosan Happart prenaient trop facilement le dessus sur une défense qui, jusque-là tenait bien. "Et on doit y ajouter les mauvaises montées de notre banc, ajoute le T1 Herbillon. On commet trois erreurs successives qui relancent Montegnée et alors la trouille est là. On arrête de jouer car on a peur de rater."

Menés 14-8 à la pause, le coach allait prendre une décision presque radicale en laissant sur le terrain quasiment toute la seconde période la même équipe. Cela s’avérait payant, le HC revenait à 16-13 avant de se voir sanctionner par les exclusions temporaires de la paire française Philouze-Khaldi. Tout profit pour les Rats pour reprendre de l’air (20-14, 43e). Loin de se décourager, Amay allait par deux fois revenir à moins trois et même à moins deux (25-23,54e) par Arnaud Brialmont. Par manque de lucidité, est-ce dû à la fatigue, les Mosans rataient trois belles opportunités, perdaient Brialmont sanctionné d’une exclusion temporaire très litigieuse, pour in fine échouer sur le fil.

Arbitres: Claesen – Delle Vedove.

Évolution du score (par 10'): 3-5, 7-8, 14-9, 19-14, 23-20, 28-26.

RENAISSANCE MONTEGNÉE: gardiens Guarneri (60') Gillard, Tordi ; Happart 9, Di Giacomo M. 0, Di Giacomo S. 2, Dupont (2') 3, Di Giacomo J. (2') 4, Decloux 0, Carrillo 0, Dolce 6, Brutto 0, Laval 0, Marino 1, Matzaris 3.

HC AMAY: gardien: Debroux (60') Frau et Saghir ; Brialmont (2') 7, Agnello 2, Destexhe 0, Khaldi (2') 4, Mollate (2') 0, Philouze (2x2') 7, Tilman 3, Tilliere 0, Vieira 3, Thirion 0, Tzenoff 0.