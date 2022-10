Sans briller, Ferrières l’emporte encore une fois

Bien avant ça, les deux équipes entament le match sur la pointe des pieds. Le stress est palpable et les erreurs d’appréciation nombreuses. Au gré des minutes, les visiteurs parviennent à davantage mettre le pied sur le ballon que leurs opposants. Ce sont d’ailleurs les Sang et Or qui vont se créer la première réelle occasion via Vangerven. Quelques minutes plus tard, l’attaquant est idéalement servi par Dokens au petit rectangle mais manque son contrôle. Dokens, très remuant ce samedi soir, dépose un ballon sur la tête de Fernandez sans succès toujours. C’est ensuite Charlier qui a l’ouverture du score au bout du pied mais sa demi-volée trouve un Biersard qui s’allonge parfaitement.

Au retour des vestiaires, la physionomie est totalement différente. Les locaux sont conquérants et se trouvent bien plus facilement qu’en première mi-temps. Contrairement à son adversaire, Ferrières va même réussir à se montrer particulièrement concret. Sur corner, Soumahoro s’élève plus haut que tout le monde pour placer les siens aux commandes. Un but qui va réellement galvaniser la bande à Pirnay. Parfaitement lancé vers le but, Jurdan peut tuer le match mais Graczyk s’interpose bien. Le quart d’heure de folie des locaux s’estompe un peu et les débats s’équilibrent. Mazuy et Preud’Homme auront l’occasion de rétablir la parité sans parvenir à cadrer leurs tentatives. Le score n’évoluera plus. Ferrières reste en tête après avoir fait une nouvelle fois étalage de sa gestion et de sa sérénité. Pour les Braivois, c’est la première défaite d’une saison encore longue.

Arbitre: Gilles Counen.

Cartes jaunes: Bawin, Bosman, Bouchibti.

Carte rouge: Pirnay (84e, 2e jaune).

But: Soumahoro (0-1, 48e).

FERRIÈRES: Biersard, Saccio, Pirnay, Bourard (85e Toussaint), Sarr, Wilkin, Diouf (61e Jurdan), Bouchibti (75e Ben Saïda), Ferron, Bruylandts, Soumahoro.

BRAIVES: Graczyk, Dokens, Bosman, Pire, Ganci (70e Joao), Fernandez, Fraccari (65e Preud’Homme), Bawin, Charlier, Vangerven (57e Mazuy), Pirotte.