Pourtant, l’entame de match était plutôt agréable pour le spectateur neutre. Dans des styles différents, les deux équipes tentent d’imposer leur jeu à leur adversaire. Au fil des minutes, force est de constater que ce sont les locaux qui vont prendre le dessus. Les Verts font mal dans la profondeur. Une physionomie qui va permettre aux locaux de trouver l’ouverture. Tamagni file dans le dos de la défense et tire en dehors du rectangle. Sa frappe heurte la transversale avant de vraisemblablement franchir la ligne.

Menés, les Canaris vont petit à petit sortir de leur cage. Knuts place d’abord au-dessus. Un manque de réussite que ne connaîtra pas Mathelot quelques instants plus tard. Le latéral s’appuie sur un coéquipier avant de tromper Bernard. Et alors qu’on pense les visiteurs enfin lancés, c’est bien Verlaine B qui va reprendre sa marche en avant via Cubedo qui croise parfaitement sa frappe.

Au retour des vestiaires, Momalle remonte avec de meilleures intentions. Mais Nawezi, Bruzzese et Vanstechelman manquent leurs tentatives respectives. Tout profit pour Verlaine B. Miévis, très remuant au second acte, file dans le rectangle avant d’être stoppé fautivement et de se faire justice sur le penalty qui suit. Momalle va néanmoins continuer de dominer jusqu’à obtenir un partage via Nawezi et Vanstechelman.

Arbitre: Bernard Fairon.

Cartes jaunes: Knuts, Franchina, Nawezi, T.Rovny, Mathelot, Tamagni, De Blaere, H.Parla.

Buts: Tamagni (1-0, 17e), Mathelot (1-1, 27e), Cubedo (2-1, 45e), Mievis (3-1 sur pen, 71e), Nawezi (3-2, 80e), Vanstechelman (3-3, 86e).

VERLAINE B: Bernard, Grommen, Voss, Wera (11e B.Bellefroid), Constant, R.Bellefroid, Franchina, Cubedo, Mievis, Tamagni (76e H.Parla), Nzey (46e Khulelidze).

MOMALLE: Ista, D’Agostino, Nawezi, Pohl, Mathelot, Morhet (17e Mazzara), Louis, Hotton (63e Vanstechelman), De Blaere, Bruzzese, Knuts (75e Doverin).