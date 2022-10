Marchin et Templiers toujours au coude-à-coude

Décidément, Clavier B avec un déclic à la clé il y a de ça quelques rencontres, se voit à nouveau victorieux. "On a géré les bons moments, résume Sébastien Collard. Dans un match de boxe, le premier coup est très important et nous l’avons fait avec un but inscrit en moins de 60 secondes."

Malgré ce revers, Denis Phillipart se veut rassurant et positif. "J’ai retrouvé enfin un groupe uni, sourit l’entraîneur xhorisien. Ils n’ont pas été meilleurs que nous au final. Le vent va tourner en notre faveur. Mais on tire enfin sur une corde dans le même sens."

Buts: Closset (0-2, 1e), Paridans (0-2, 8e), Philippart (1-2, 29e), Delmelle (1-3, 81e), Gieraerts (1-4, 84e) et Lierneux (1-5, 92e).

Templiers-Nandrin B 13 – Harzé B 0

Le score parle de lui-même, mais il y a toujours quelque chose à ajouter et cette fois-ci, parlons de la profondeur du noyau. "On a montré la profondeur de notre noyau sur cette rencontre, précise Julien Lannoy. Avec plusieurs absents, des joueurs en manque de temps de jeu ont pu montrer un peu plus. Maintenant, il nous reste encore deux finales avant de recevoir Marchin."

Buts: Bernard L. (1-0 et 5-0, 6e et 42e), Philippart De Foy M. (2-0, 3-0 et 10-0, 8e, 16e et 75e), Van Laeken (4-0 et 7-0, 42e et 53e), Wagner (6-0 et 9-0, 51e et 66e), Delahasse (csc) (8-0, 57e), Paquet (11-0 et 13-0, 76e et 89e) et Rulot (12-0, 84e).

Ocquier 1 – Anthisnes 0

Et le hold-up de la semaine provient d’Ocquier qui avec trois occasions franches sort vainqueur. "On fait jeu égal en première période, explique André Gaziaux. Ils ont beaucoup de ratés et tout cela grâce à mon gardien." À Anthisnes, on voit ces trois points filer. "On a manqué de lucidité et de chance, se mord les doigts Alex Liebens. Les points vont arriver et je sens le groupe ultra-motivé."

But: Soyeur (1-0, 2e).

Modave 0 – Seraing Atlh. B 1

Modave sombre et n’arrive plus à gagner. Après deux claques consécutives, les Modaviens s’inclinent sur le plus petit score.

Fraiture Sp. B 0 – Marchin A 12

Avec seulement dix joueurs absents, Fraiture Sp. B n’a pas longtemps résisté face à des féroces Marchinois, qui continuent de mettre la pression sur Templiers-Nandrin.

Buts: Tiberkanine (0-1, 7e et 0-2, 13e), Delvaux (0-3, 25e), Ndoye (0-4, 31e), Tiberkanine (0-5, 35e), Del Conte (0-6, 38e et 0-7, 44e), TIberkanine (0-8, 54e), Preud’Homme (0-9, 69e), Delizée (0-10, 76e), Relcaire (0-11, 80e), Delizée (0-12, 83e).