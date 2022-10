Manu Valoir: « On ne mérite vraiment pas ça »

Stéphane Jaspart savait que Warnant, cette fois, s’en sortait. "On a eu la chance du champion, vous dites ?, demande le" Jas ". Non, on pourrait dire ça si on avait un effectif plus large sans doute. Cela passe tout juste avec ce but qui arrive dans les derniers instants. Des fois, il faut un peu de réussite pour gagner un match et ce fut le cas cette fois. Mais je tire mon chapeau à cette belle équipe de Stockay qui nous a posé les pires soucis. On a rarement souffert autant ces derniers mois. On prend la tranche pour le fun mais ça fait toujours plaisir. On va ainsi rester dans l’histoire… "