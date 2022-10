Cette fois-ci, les locaux ont pourtant eu l’occasion de remporter leur seconde rencontre de la saison. "Oui, ça ne se joue pas à grand-chose. Chaque équipe s’est retrouvé en course poursuite de l’autre" illustrait Flamur Vitija.

Et, force est de constater que c’est plus souvent les siens qui ont contraint les Bruxellois à la poursuite. "Nous menions 3-2 à la mi-temps. Ensuite, on manque une grosse occasion qui aurait permis de prendre le large. Sur le contre l’adversaire recolle et va même passer devant au marquoir quelques instants plus tard."

Pas assez pour démotiver les locaux qui vont eux aussi égaliser avant de reprendre l’avantage. "Puis, nous commettons des erreurs. C’est le désavantage de la jeunesse. Dans la gestion du match c’est parfois plus compliqué comme lorsqu’ils tentent un dribble tout près de notre surface de réparation" grimaçait le mentor mosan.

D’autant plus que cette fois-ci, les siens n’auront pas les ressources pour marquer à nouveau.

Avec cette nouvelle défaite, les locaux restent dans les profondeurs du troisième échelon national. "Tant que nous donnerons des cadeaux, ce sera compliqué. Les adversaires n’en font pas autant que nous. Certains matchs laissent des regrets même si je vois des améliorations, se satisfaisait Flamur Vitija. Maintenant, il va falloir engranger les unités dans les prochaines semaines afin de se rassurer avant la trêve."

Des points précieux qui seraient synonymes d’un réel passage de cap en bordure de Meuse.

INTER HUY: Bernard, Cornet, Id, L.Vitija (1), Tiecoura, Ramadani (1), Murtezi (2), Obaker, Ibrahimi, Mehmeti, Mariampillai, Mimboé.