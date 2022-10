Lensois atomise un Stockay B trop gentil

C’est probablement le carton du week-end et la surprise de cette semaine en troisième provinciale. Lensois a en effet déposé sept galettes au fond des buts stockalis. Et selon Patrick Bonomi, le score aurait pu être bien plus lourd. "Si on en met dix, il n’y a rien à dire. Nous avons fait une excellente première mi-temps sur une pelouse extraordinaire et très large. Nous avions préparé la rencontre de façon très sérieuse car on se méfiait de Stockay B et finalement, nous avons été présents dans tous les domaines. "