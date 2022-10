La Clavinoise n’y arrive pas

Au grand dam des Clavinois, c’était au tour de Xhoris de faire le plein de confiance et de buts face à Pirnay et consorts. "Le score aurait même pu être plus lourd. Notre match n’étant néanmoins pas excellent. On retiendra la victoire uniquement " détaillait Michaël Lèbe. Un avis que ne partageait pas son homologue clavinois. "4-0, c’est sévère. Nous étions bien dans le match jusqu’à une petite erreur individuelle. Je tire des enseignements positifs de cette rencontre même si ça reste dur moralement" soufflait Gilbert Rentmeister.