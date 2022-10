Hamoir continue sa folle série avec ce succès à Namur

Privés d’une partie de leurs atouts offensifs avec les absences d’Olojede et Lwangi pour blessures et avec Dheur étonnamment sur le banc, les Namurois sont pris à froid par la vitesse liégeoise. Après une première grosse intervention de Prévot, ce dernier ne peut rien sur la phase suivante ponctuée par Damblon (0-1). Hormis une belle frappe cadrée de Detienne à la 10e, les Namurois ont beaucoup de difficultés à inquiéter le dispositif défensif liégeois et abusent d’un jeu latéral improductif. L’efficacité des troupes d’André Detilloux se rappelle au souvenir des Unionistes dès la 48e. Sur une phase litigieuse où la défense namuroise s’attend à une faute sur son dernier homme, l’arbitre laisse le jeu se poursuivre et Guilmi en profite pour battre le gardien namurois des 30 m (0-2).