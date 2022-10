Deux candidats à la Challenger Pro League

Tous les doutes peuvent être levés : Liège et le Patro Maasmechelen sont de véritables candidats à la montée. Ce dimanche, on a vécu un match au sommet à Rocourt, entre deux équipes qui voulaient la victoire. Du côté des Sang et Marine, on est passé par toutes les émotions avant de finalement exploser de joie lorsque Jesse Mputu a délivré Liège dans les arrêts de jeu. "S’il faut gagner, autant que ce soit comme ça. Cette victoire doit donner de la confiance à tout le monde et on a vu que le Patro était une très bonne équipe, expérimentée", lançait Gaëtan Englebert.