Volley - Coupe de Belgique : Vainqueur du Brabo Antwerp, Waremme rejoint les quarts de finale

Si Waremme prend le meilleur départ en menant 2-0 puis 5-3, les visiteurs, même privés de leur capitaine De Beul, blessé après seulement quelques échanges, recollent et passent même devant: 19-21 à l’entame du money-time. Mais la machine s’enraye alors et Madsen puis Schroeven offrent cette première manche aux Wawas.

De quoi lancer définitivement les protégés du président Perin, qui, grâce à un bloc de plus en plus en place, empêchent leurs adversaires de s’offrir des points gratuits. Le trou est vite fait (10-5) et ne sera jamais comblé par les gars de Sacha Koulberg. Les Bleus filent donc à deux sets à zéro (25-18) après deux nouvelles réalisations de Schroeven, véritable homme du match ce dimanche.

On pense alors les troupes de Fred Servotte lancées vers les quarts de finale, mais c’était sans compter sur des Anversois galvanisés par les encouragements de leurs supporters venus en nombre. "Il ne faudrait pas perdre ce troisième set" nous glisse un supporter local. Ainsi, si Waremme mène 12-10 et 15-13, les Rouges trouvent les ressources pour renverser la situation et filer à 18-21. Malgré deux blocs de Cosemans et Vandooren pour recoller à 23-23, Waremme ne peut rien face à un Oprins plus puissant que jamais (23-25).

Le doute semble alors un brin s’installer dans les rangs des Wawas alors que l’Antwerp rend coup pour coup à son opposant. 4-4, 8-8 et même 13-13, les deux formations se tiennent de près. Mais c’est le moment choisi par les locaux pour appuyer sur l’accélérateur et même s’offrir trois balles de match (24-21). Mais le service de Fafchamps fuit alors le terrain ("je suis sûr qu’il est bon" avouera Damien Dupont après la rencontre) et Oprins fait mal dans le même exercice: 24-25 ! Finalement, l’opposite anversois loupe un quatrième service. Vandooren et Lallemand n’en demandaient pas tant pour offrir un ticket pour les quarts de finale à leurs couleurs.

Waremme enchaîne ainsi un deuxième succès de rang pour la première fois depuis… février 2019 et se rendra à Hemiksem pour une place dans le dernier carré.

Sets: 25-23, 25-18, 23-25, 27-25.

WAREMME VOLLEY: Fafchamps, Lallemand, Schroeven, Madsen, Vandooren, Cosemans, Verstraete (L) ; Abinet, Cocchini.

ANTWERP: Oprins, De Leeuw, De Beul, Van der Maat, Proost, Detandt, Frans (L) ; Roelants, Vleugels, Van Heyste.