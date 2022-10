Verlaine s’écroule contre un Seraing en forme

La rencontre a commencé en fanfare du côté de Verlaine dimanche après-midi: Doyen se procure une superbe occasion qui aurait pu faire le 1-0 après seulement cinq minutes de jeu. L’issue du match aurait pu être toute autre. Après cette première tentative, les Taureaux vont s’essouffler au fur et à mesure et se faire dominer par un Seraing dans une grande forme. Preuve en est: à la 21e minute, Renzulli profite d’une mauvaise relance de la défense de Verlaine pour inscrire le premier but de la rencontre. À peine deux minutes plus tard, les Métallos viennent alourdir le score par une tête d’Ifoni sur un superbe centre de son capitaine. Seraing ferme ensuite ses lignes, empêchant Verlaine de construire et de se montrer dangereux offensivement. Les quelques tentatives viennent s’échouer sur une bonne défense serésienne. Juste avant la fin de la première mi-temps, Ifoni vient inscrire le 3e goal en lobant Rengis.