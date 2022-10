L'objectif du duo sera d'abord de découvrir cette nouvelle Opel Adam Cup qui remplace la Peugeot 206RC du conducteur. "C'est une nouvelle voiture que je viens d'acquérir, mais je n'ai pas encore réellement pu la tester en amont, confiait Christopher Dubois samedi soir lors de la présentation des équipages régionaux. Je devrais pouvoir faire une séance de tests quand même avant le shakedown."

L'équipage concourra dans la catégorie 2WD trophy. "Je n'ai pas encore analysé vraiment la liste des engagés, je ne connais donc pas vraiment le niveau de nos adversaires. Mais si on pouvait arriver à finir dans le Top 5 de la classe, ce serait bien"

Parcours plus léger

On le sait, les amateurs sont l'essence même de ce rallye. Cette année encore, ils représentent plus de la moitié des engagés. Ils évoluent sur le même parcours que les ténors. "Je trouve le parcours un peu léger cette année. On a quelques tronçons voire spéciales qui ont été retirées et qui, pour moi, étaient intéressants, même si je me doute que dans la conjoncture actuelle, ce n’est pas forcément évident de satisfaire tout le monde."

