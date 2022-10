Geer rejoint Wanze en tête

La rencontre entre Geer et Melen ne restera clairement pas dans les annales du football provincial. Peu d’occasions, beaucoup de duels dans l’entrejeu et de nombreuses pertes de balle de part et d’autre. Bref, le genre de match au cours duquel celui qui prend l’avantage s’ouvre la voie du succès. Et c’est ce qui s’est passé du côté du terrain de Longchamps, peu évident pour les 22 acteurs, où Geer évoluait pour la dernière fois. Dès mardi, Nicolas Henkinet et ses hommes retourneront en effet au bercail pour un derby face à Faimes dans des installations flambant neuves. "Un gros match nous attend, souligne le coach. Nous devons nous montrer à la hauteur du site qui est mis à notre disposition." D’autant que les Bleus retourneront à domicile en tant que leader ex-æquo de la division, puisque Wanze-Bas-Oha a été sévèrement défait par Aubel.