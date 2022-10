Warnant 1 - Stockay 0

Peu d’occasions et de mouvement dans ce derby. Il a fallu attendre la dernière minute et ce but de Dejoie pour faire 1-0. Et c’est la tranche pour Warnant !

Le but: Dejoie (1-0, 90e+1)

Verlaine 2 - Seraing B 3

La réaction verlainoise fut bien tardive… Menés 0-3 à la pause, les gars de Marc Segatto ont bien su inscrire deux buts, mais ils démarraient de trop loin que pour pouvoir revendiquer quelque chose dans cette rencontre

Les buts: Renzulli (0-1, 21e), Ifoni (0-2, 23e ; 0-3, 45e), Jamar (1-3, 65e), Reciputi (2-3, 86e)

Waremme - La Louvière Centre reporté

Les arbitres ont décidé que le terrain du Stade Leburton n’était pas en règle pour la pratique du football. Le match a donc été remis et devra être rejoué à une date ultérieure.

Tubize 3 - Solières 0

Sur la pelouse des Brabançons, les Soliérois n’auront fait illusion qu’un peu moins d’une mi-temps, le temps pour El Omari de donner l’avantage aux siens. Pas de quoi réveiller les gars de Pascal Bairamjan qui ont encaissé deux nouveaux buts après la pause.

Les buts: El Omari (1-0, 42e), Delhaye (2-0, 49e), Djouguela (3-0, 62e)

Division 3 ACFF B

Huy 1 - Raeren 1

Les Hutois ont longtemps cru empocher une nouvelle victoire ! Devant au score grâce à Muaremi, ils n’ont été rejoints qu’à cinq minutes du terme suite à une tête victorieuse de leur ex-joueur, Youri Bonnechère.

Les buts: Muaremi (1-0, 22e), Bonnechère (1-1, 85e)

Provinciale 1

Faimes 0 - UCE Liège 0

Cette rencontre aura surtout valu par son dernier quart d’heure avec des occasions de chaque côté et une latte pour Faimes. Mais le marquoir est resté vierge. 0-0 donc.

Geer 1 - Melen 0

Au terme d’un match qui ne restera incontestablement pas dans les annales, Geer s’impose grâce à un but de Docquier. Beaucoup de déchets dans le jeu de part et d’autre, de nombreux duels, mais peu de travail pour les gardiens.

Le but: Docquier (63e, 1-0)

Aubel 4 - Wanze/Bas-Oha 1

Fameuse gifle reçue par le leader du championnat qui a subi la loi d’une formation aubeloise qui a vécu un dimanche de rêve.

Les buts : Spits (1-0, 28e), Temsamani (2-0, 29e), Spits (3-0, 51e), Charef (4-0, 54e), Adam (4-1, 69e)

Sprimont B 3 - Fize 2

Les Fizois ont confirmé toutes leurs difficultés hors de leur base avec cette nouvelle défaite subie à l’extérieur. Cette fois, le bourreau se nomme Sprimont B, qui occupait pourtant la place de lanterne rouge avant la rencontre.

FC Eupen 1 - Hannut 4

Tout s’est joué en deuxième mi-temps dans cette rencontre puisque Formica s’est offert un doublé en cinq minutes pour placer les siens sur du velours. Eupen est bien revenu à 1-2, mais Cossalter et Nicolas Henrot ont parachevé la victoire hannutoise.

Les buts: Formica (0-1 et 0-2, 56e et 61e), R.Schins (1-2, 86e), Cossalter (1-3, 88e), N.Henrot (1-4, 89e)

Provinciale 2A

Ouffet-Warzée 0 - Jehay 9

Après-midi cauchemardesque pour les Condrusiens, récents tombeurs de Momalle, qui étaient déjà menés 0-6 à la pause. La seconde période a confirmé la maîtrise jehaytoise sans qu’Ouffet puisse esquisser la moindre réaction.

Les buts: Di Miceli (0-1, 4e), M.Derenne (0-2, 13e), Di Miceli (0-3, 17e), David (0-4, 20e), Bodart (0-5, 28e), M.Derenne (0-6, 31e), Vanhove (0-7, 48e), Scifo (0-8, 71e), Bodart (0-9, 83e)

Verlaine B 3 - Momalle 3

Cette fois-ci, les Verlainois ont bien cru décrocher leur première victoire de la saison. Après une première période rondement menée, les Verlainois avaient su creuser l’écart au retour des vestiaires. C’était sans compter sur des Momallois qui ont augmenté leur niveau de jeu au gré des minutes. Dans une fin de match hachée par les fautes, les visiteurs ont trouvé les ressources pour arracher le partage à des locaux qui sont donc à leur 8e match nul.

Les buts : Tamagni (1-0, 17e), Mathelot (1-1, 27e), Cubedo (2-1, 45e), Mievis (3-1 sur pen, 71e), Nawezi (3-2, 80e), Vanstechelman (3-3, 86e).

Provinciale 3A

Fraiture 1 - Villers 3

Largement favori, Fraiture Sports a pourtant vécu un dimanche cauchemardesque en s’inclinant face à une belle équipe villersoise. Menées 0-3 à domicile, les troupes de Sébastien Baucamp ont tenté de réagir via Bolly mais rien n’y fait, les Villersois ont méritoirement arraché leur deuxième victoire de la saison.

Les buts: M.Koffi (0-1, 22e), I.Kone (0-2, 45e), Iteka (0-3, 72e), Bolly (1-3, 73e).

Provinciale 4A

Vaux-Borset 4 - Couthuin B 2

Vaux-Borset s’impose sans trembler et montre des belles intentions pour accrocher le haut du classement. Couthuin a tenté le hold-up mais a succombé face au réalisme valborsetin.

Les buts: Fallais T. (1-0, 23e), Delannoy (1-1 sur pen., 39e), Fallais L. (csc) (1-2, 46e), Heer (2-2 sur pen., 54e), Hart J. (3-2, 62e) et Fallais L. (4-2, 71e)