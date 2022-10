Fize glisse encore, cette fois à Sprimont B

Les premières 45 minutes achevées sur un score nul et vierge, la rencontre entre Sprimont B et Fize décollait quatre minutes après la reprise avec l’ouverture du score du Sprimontois Gonzalez. Le Fizois Gillard lui répondait quelques instants plus tard en égalisant. Rebelote à dix minutes du terme lorsque Bibombe rendait l’avance aux locaux avant que Vandervost ne remette les équipes à égalité sur penalty. On se dirigeait donc vers un partage sur le score de 2-2 quand le défenseur de Fize Damsin envoyait une passe en retrait vers son gardien Firquet. Ce dernier tentait de dégager mais un faux bond du terrain en décidait autrement et offrait la victoire à Sprimont B. La première cette saison. "Et elle fait énormément de bien" souriait le coach Faustino Garcia après la rencontre. "Mes joueurs bossent très dur à l’entraînement et ils sont enfin récompensés de leurs efforts. En fin de match, tout s’est un peu emballé et on a eu la réussite qu’il fallait pour l’emporter mais au vu de l’excellente première période que mes joueurs avaient livrée, j’ai envie de dire que c’est mérité."