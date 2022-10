Bertrand Marler et ses ouailles auraient pu ou dû émerger en toute fin de rencontre mais le ballon n’a pas voulu rentrer dans les filets adverses.

Jusqu’à la 75e minute, les spectateurs présents au Cortil Jonet pouvaient franchement dire qu’ils restaient sur leur faim au niveau des occasions de but dans un match qui avait offert peu de possibilités de vibrer.

Certes, la première période était à mettre au profit des boys de Marler mais sans trop de réelles possibilités de but. On notait bien un envoi de Mailleux repoussé par Debante et une sortie du gardien liégeois dans les pieds de Tamoh. Dans l’autre camp, bien protégé par son axe centrel, Houart n’avait guère de travail et le 0-0 sanctionnait justement cette première mi-temps.

La deuxième période voyait revenir l’UCE avec des intentions offensives plus marquées mais toujours avec ce manque d’efficacité une fois arrivé aux trente mètres.

À l’approche du dernier quart d’heure, une tête à bout portant de Dabeye obligeait Houart à écarter du pied. La réaction faimoise ne se faisait pas attendre et deux minutes plus tard, Hauteclair voyait son envoi enroulé bien écarté par le vigilant gardien adverse. Namotte avait la possibilité de faire 0-1 sur un long dégagement de son gardien mais il ratait son contrôle de balle.

Les dernières minutes étaient pour Faimes, mais dans les buts Debante se montrait quasi intraitable ou bien aidé par sa défense bien regroupée. Grommen et Hauteclair en faisaient d’ailleurs les frais alors qu’un dernier envoi local heurtait le haut de la transversale. Finalement les deux équipes se quittaient sur un score de parité qui décevait plus Faimes que l’UCE Liège à l’issue d’une rencontre qui ne restera pas dans les annales mais qui a vu Faimes retrouver des couleurs au niveau de la qualité de son foot. Avec un 4 sur 6, les hommes de Bertrand Marler s’en iront remplis d’espoir défier Geer mardi prochain.

Arbitre : Bilal Agarbi El Aayachi assisté de Philippe Schmetz et Raphaël Torreborre.

Cartes jaunes: Vinchent R., Simon, Mostade, Tamoh, Bemelmans, Cherif

FAIMES : Houart, Renson M., Mailleux (75e Grommen), Vinchent R. (69e Renson B.), Petitpré, Simon, Arcadipane (83e Vinchent G.), Mostade, Hauteclair, Tamoh, Diomande

UCE LIÈGE: Debante, Dabeye, Petit, Henquet, Harbit (57e Dreezen), El Garrouji (67e Thirion), Haydan, Mazouze, Namotte, Grava (83e Tudisco), Bemelmans (46e Cherif)