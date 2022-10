Et, à la fin, comme d’habitude, c’est Warnant qui saute Dejoie…

Il reste quelques secondes à jouer quand un corner de Fransolet passe devant toute la défense stockalie. Elle arrive devant le dernier Warnantois dans le rectangle. Si le ballon passe au-dessus, l’arbitre siffle et c’est bel et bien 0-0. Mais Vincent Dejoie tend le pied droit et frappe le cuir dans le coin opposé, battant d’un extérieur du pied Alfieri, médusé et dégoûté, comme tous ses coéquipiers. C’est 1-0 et voilà Warnant devant alors que le match est terminé. Et les locaux de se jeter… de joie dans les bras les uns les autres.

C’est que ce succès tombe de nulle part et est, il faut le dire, un peu inespéré pour le leader qui, du coup, garde sa première place mais surtout empoche la première tranche. Un exploit de plus dans les annales du club et du football huy-waremmien puisque, jusqu’ici, seul… Warnant avait signé pareil exploit lors de la troisième tranche la saison passée.

Mais on le répète: il a fallu bien tout à Warnant pour gagner cette rencontre. Les occasions ne furent pas légion. Aucune possibilité d’ailleurs en première période ni d’un côté, ni de l’autre. En seconde période, Warnant oblige Alfieri à se coucher à deux reprises, mais les deux fois, Scevenels, les deux fois, est en position hors-jeu. Dans l’autre camp, Stockay a essentiellement eu le monopole du cuir en première période, moins en seconde mais sans réelle occasion. "On veut trop rentrer dans le but avec le ballon" concluait en fin de match Jean-Pierre Dalla Costa, le président de Stockay qui est de plus en plus mal en fin de classement alors que le contenu, lui, est bon. "On va devoir se battre sur chaque point" avouait, fataliste, le président stockali.

Arbitre: Quentin Malhaise.

Cartes jaunes: Rayane, Aharrh-Gnama, Pannier, Mavuba, Mabanza.

But: Dejoie (1-0 90e).

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Scevenels (78e Biatour), Biscotti, Miezal (12e Dago), Timmermans, Mavuba, Aharrh-Gnama (92e T. Libert), Mabanza (78e Ganiji), Fransolet.

STOCKAY: Alfieri, Rayane, Niankou, Kitoko, Bernier (83e Maglio), Pannier, Ozer (75e Boumediane), Diallo, Bouhlal, Ronvaux, Sternon.