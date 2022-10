Aux côtés d’Eliot Morsa, l'Antheitois Alfred Jacques a retrouvé une seconde jeunesse

Et du plaisir, l’équipage numéro 95 devrait en prendre à bord d’une Peugeot 206 maniable à souhait. " J’ai la chance de pouvoir compter sur des sponsors qui me suivent depuis longtemps. Et c’est grâce à eux que j’ai pu acheter cette voiture il y a maintenant quatre ans. On la connaît donc bien, d’autant que nous faisons tout nous-mêmes, savoure Alfred Jacques. Certes, elle a un petit défaut de puissance, mais on compense cela avec la stabilité et des gros freins. Ce qu’on perd en vitesse, on le gagne en sérénité."

Le duo se réjouit ainsi déjà de se retrouver dans ses spéciales préférées, celles de Wanzoul et de Bodegnée alors que Solières fait peur au pilote. Une spéciale où Alfred Jacques craint de voir s’envoler ses rêves de Top 5 dans sa classe des 2WT. "On a pris part au Rallye de Waremme et on a bien travaillé. Terminer ici dans le Top 5 serait une belle réussite car il y a quand même de l’investissement derrière, martèle-t-il. Mais on sait qu’un Condroz est toujours spécial et les conditions peuvent rapidement changer. En tout cas, on a les pneus pour toutes les conditions. Et comme on connaît bien la voiture, c’est un peu plus simple." De quoi permettre de la ramener dans les cinq premières places de classe à Huy dimanche soir et de fêter cela de bien belle manière !

