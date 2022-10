Wilkin: « Une quinzaine importante »

Momalle, qui a dominé la première tranche, vit une période compliquée marquée par un 1/9 inattendu et ses adversaires dans la course au titre ont évidemment profité de ce surplace. Parmi eux on trouve sans surprise Ferrières qui vient d’hériter de la première place. "Enfin !, s’exclame Logan Wilkin. Au soir de notre succès à Huy nous avons eu la bonne surprise d’entendre que Momalle avait été surpris par Ouffet-Warzée. Désormais premiers, nous allons tout faire pour conserver ce classement."