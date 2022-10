Victoire obligatoire pour les Fizois chez la lanterne rouge

Car malgré un début de championnat qui a répondu aux attentes, les Fizois connaissent un creux depuis quelques semaines. Pour briser cette spirale négative et retrouver une place parmi les cinq premiers, l’objectif minimum pour les Sang et Marine, tout le monde devra y mettre quelques pourcentages supplémentaires. "On en a pas mal discuté au sein du vestiaire et c’est ce qui en est ressorti. Même dans la difficulté, on va devoir se retrousser les manches. "

Mais attention, ici, la pression sera à son maximum car tout autre résultat qu’une victoire sera vu comme un constat d’échec.

Arbitre: Thomas Leroy.

FIZE: Firquet, Nzembo, Sbaa, Zielonka, Mattiuzzi, Wynants, Massar, Eyckmans, Damsin, Licour, Vandervost, Wagemans, Demaerschalk.