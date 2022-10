Trois absents dans le derby hesbignon

Cette saison, tant Waremme que Hannut n’ont plus que le championnat au programme puisque les deux équipes ont été sorties de la coupe provinciale par la P3 de Visé B. Et pour cette reprise, les groupes de Maxime Gaudoux et de Michel Bisschop seront aux prises. "C’est une rencontre toujours particulière entre deux clubs voisins et avec une rivalité logique mais positive. On sent la motivation dans le groupe et on veut gagner cette rencontre afin de continuer à figurer dans le haut du classement, ce que vit Hannut depuis le début de la saison", nous confiait un coach local qui devra composer sans Piedbœuf. "On ne s’entraîne pas assez bien à mon goût ces derniers temps et j’espère que l’adrénaline du championnat et du derby permettra de compenser cela."