Manu Valoir: « Warnant, c’est un modèle pour Stockay »

Amis de longue date et anciens coéquipiers, Stéphane Jaspart et Many Valoir vont se retrouver sur les petits bancs opposés dimanche. Avec une grosse envie de part et d’autre. « Ce sont des beaux matchs comme toujours avec ces derbys qui sont toujours palpitants dans la région, assure Stéphane Jaspart. Puis, oui, on se connaît tous. Donc, ce sera encore plus sympa. »