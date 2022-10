L’UCE, un bon souvenir pour Alan Grommen

Face à l’UCE, les Faimois doivent enchaîner pour continuer à s’extirper de la zone rouge. Un adversaire qui n’a laissé que de bons souvenirs à Allan Grommen. Le 4 octobre 2021, c’est face aux Espagnols que l’attaquant a signé sa première titularisation en P1, sous les couleurs de Fize. "Je m’en souviendrai toute ma vie, dit-il. Depuis cette saison, je prends énormément que je joue parce que je joue presque tous les matchs. Mon arrivée à Faimes est la meilleure chose qui pouvait m’arriver. On joue devant 150 personnes à domicile, c’est unique dans la région. Nous, forcément, ça nous pousse vers l’avant. Chez nous, la défaite est interdite, on se bat d’autant plus pour nos supporters qui sont géniaux."

Arbitre: Bilal El Aayachi Agarbi, assisté de Philippe Schmetz et Raphaël

Torreborre

FAIMES: Marino est blessé, alors que Genette et Vener sont suspendus. Vinchent et les frères Renson sont de retour.